المؤبد ل مايكل فهمى في هتك عرض"القاصرات" ..وإدانه 3 متهمين بمواقعة «فتاة الساحل» دون رضاها ..والسجن 3 سنوات للمتهم بسرقة عجوز الظاهر. .(أحكام الجنايات في أسبوع )

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، خلال الأسبوع الماضى، عدد من الاحكام في قضايا مختلفة ،وعاقبت المحكمة، مايكل فهمي بالسجن المؤبد، وبراءة زوجته في اتهامهما بهتك عرض 6 فتيات قاصرات، داخل عيادته.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة الطبيب «مايكل فهمى» وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات مستغلا صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته، واشتركت زوجته معه بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجنى عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجنى عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجنى عليهن، وأقراص مدمجة تحوى مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

وما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجنى عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأى درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

كما عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية، كلًا من «شريف. ا» و«يوسف. ق» بالسجن المؤبد غيابيا، وعاقبت «أمير. ز» حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في قضية مواقعة «فتاة الساحل» بغير رضاها.

كانت النيابة العامة أحالت كلًا من «أمير. ز» حضوريًا و«شريف. ا» و«يوسف. ق» هاربين إلى محكمة الجنايات، ووجهت النيابة العامة لـ3 متهمين جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

قضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5سنوات وغرامة 500 ألف جنية ،لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس.كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات ،بعد ان وجهت له تهمه التنقيب عن الآثار.

البداية كانت بلاغا تلقاه قسم شرطة عين من تضرر سكان عقارين من أحد الأشخاص الذي يقوم بأعمال حفر بقطعة أرض مجاورة للعقارين ،مما تسبب في إحداث تلفيات بالعقار سكنهم ،وأكدت التحريات صحة ماورد من بلاغ والقى القبض على المتهم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة بائع ملابس بالسجن 3 سنوات في اتهامه بسرقة مواطن بالإكراه في منطقة الظاهر.

كانت النيابة أحالت المتهم «كريم –ع» «36 سنة» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 3 يوليو 2021 سرق من داخل مسكن المجني عليه «جمال_أ» على المعاش، بالإكراه هاتفا محمولا ومبلغا ماليا.

قال المجني عليه في التحقيقات إنه أثناء تواجده بمسكنه نما إلى سمعه صوت طرق الباب ففتحه وأبصر المتهم الذي قام بدفعه إلى الداخل ودلفه معتديا عليه بالضرب فأحدث به إصابات في اليد، وقام بتكبيل يديه بسلك كهربائي وشل مقاومته وسرق مبلغا مالا وهاتفا محمولا.