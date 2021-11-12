الأهلي يواجه الاتحاد السكندري اليوم في بطولة الجمهورية

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة مع ضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ مباراة اليوم وهو يبحث عن فوز جديد في مشواره ببطولة الجمهورية، لكي يواصل المنافسة على صدارة الترتيب، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الإسماعيلي في لقاء الجولة الخامسة، بينما لم يلعب ضمن مباريات الجولة الماضية، السادسة من الموسم.

وخلال لقاء الإسماعيلي افتتح مازن أحمد التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٦، وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة ٤٠، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين١ - ١، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق عمر معوض في الدقيقة ٥٢، وأضاف هشام مصطفى الهدف الثالث في الدقيقة ٥٩، قبل أن يقلص الإسماعيلي الفارق بهدفه الثاني في الدقيقة ٧٧، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ٣ - ٢.

ويمتلك «أهلي ٢٠٠٦» في رصيده ١٢ نقطة، من الفوز في ٤ مباريات والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان خلال الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مسجلًا ١٣ هدفًا، مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.