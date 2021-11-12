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الأهلى يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري لتنس الطاولة

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الأهلى يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري لتنس الطاولة الأهلى يفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري لتنس الطاولة

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فاز فريق المرتبط رجـال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي بالدورة المجمعة الأولى، لبطولة الدوري الممتاز التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

وحقق الأهلي الفوز في 4 مباريات اليوم على جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وألعاب دمنهور، وطنطا، والحوار بنتيجة واحدة 3-0 في كل المباريات، بينما انسحب فريق أسوان من الدورة المجمعة الأولى.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في دوري المرتبط «رجال»، مع أندية جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وطنطا، وألعاب دمنهور، والحوار.

وخاض الأهلي دوري المرتبط بلاعبين من فرق تحت 19 و17 و15 عامًا بالنادي الأهلي، وضمت القائمة كلا من: مروان جمال، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، وزياد الشوه، ويوسف عبد الوهاب، ومصطفى سيد زينهم، وياسين ياسر، ومحمد عبد العزيز ، وعمر هاني.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد عبد السلام مدربًا لفريق تحت 19 عامًا، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق تحت 17 عامًا، ومحمد إسماعيل مدربًا لفريق تحت 15 عامًا.

المصرى اليوم

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