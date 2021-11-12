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الآن .. مباراة الجزائر و جيبوتي 12-11-2021 في تصفيات 2022

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الآن .. مباراة الجزائر و جيبوتي 12-11-2021 في تصفيات كأس العالم 2022 الآن .. مباراة الجزائر و جيبوتي 12-11-2021 في تصفيات 2022

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ويواجه منتخب الجزائر نظيره جيبوتي في المباراة التي تقام الجمعة 12 -11-2021 على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

تقام مباراة الجزائر وجيبوتي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتذاع على قناة الأولى الجزائرية وقناة أون تايم سبورتس المصرية.

وكان الاتحاد الجيبوتي قد طلب من نظيره المصري استضافة المباراة بسبب صعوبة استضافتها في جيبوتي.

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