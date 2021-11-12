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قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر 4 ساعات غدا

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قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر 4 ساعات غدا قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر 4 ساعات غدا

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية قطع مياه الشرب عن مدينة كفر شكر غدا السبت، لمدة 4 ساعات، إعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهر نفس اليوم.

قالت شركة مياه الشرب في بيان لها، أن الانقطاع لإجراء أعمال غسيل الشبكات والخزانات والصيانة الدورية بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات والمحطة الرئيسية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام المياه خلال الفترة المذكورة.

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد توسعات محطة معالجه مياة قرية كومبتين بطوخ على مساحة 4 أفدنة وبتكلفة 70 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ المحطة للأعمال المدنية 75 % وللأعمال الكهروميكانيكية وصلت نسبة التنفيذ إلى 40% وتخدم قرى كومبتين وكفر النخلة ومنشأه العمار وكفر العمار وعزبة الباجور وعزبة الكلايلة وخلوة عبدالنبي وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال شهر مارس 2022 .

كما تفقد المحافظ أيضا توسعات محطة معالجه قرية نامول بتكلفة 140 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50 % وتخدم قرى نامول وسنهرة وخلوة سنهرة وعرب الحصوة وكفر الحصافة ومنصورة نامول ودندنا وشرق الطرق السريع وكفر حسن سعد وسيتم الانتهاء منها وتسليمها في 6-30- 2022 .

المصرى اليوم

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