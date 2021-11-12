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المبعوث الأمريكي للمناخ يهنئ لاستضافتها مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم

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المبعوث الأمريكي للمناخ يهنئ مصر لاستضافتها مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم المبعوث الأمريكي للمناخ يهنئ لاستضافتها مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، والوفد المرافق له لتهنئة باستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية القادم COP27 ، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس و العشرون لإتفاقية التغيرات المناخية Cop26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأعرب جون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكي للمناخ عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع و العشرون COP27 على أرضها العام القادم عن أفريقيا وهو ما يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميا نظرا لدور مصر المحوري في التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخ عالميا ويحقق طموحات الدول الأفريقية فى التنمية .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الدور الأمريكى في دعم العمل المناخي والمفاوضات وخطة تنفيذها عالميا لخدمة العمل المناخي وخاصة قضايا التمويل وحشد الجهود و تبادل الخبرات للتصدي لآثار التغيرات المناخية .

كما تناول اللقاء جهود مصر الدولية المبذولة خلال المؤتمر الحالي ومدى التقدم المحرز في المفاوضات و المخرجات المتوقع الوصول لها وخاصة مع رئاسة مصر والسويد لتيسير أعمال جلسات التمويل لتحقيق التوزان وتقريب وجهات النظر الدولية للخروج بقرارات تخدم العمل المناخي عالميا.

وأكد الطرفان على دعم سبل التعاون بين البلدين بملف التغيرات المناخية حيث تم الاتفاق على مناقشة التعاون فى مجال التغيرات المناخية ودعم العمل المشترك خلال زيارة المبعوث الامريكى لمصر الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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