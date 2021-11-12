أخبار عاجلة

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
العدس أكلة الشتاء اللى محدش بيقدر يقاومها.. أم كريم 20 سنة بتعملها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الذهب يسجل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر اليوم الجمعة

Print
الذهب يسجل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر اليوم الجمعة الذهب يسجل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر اليوم الجمعة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انخفضت الذهب اليوم الجمعة، تحت ضغط قوة الدولار لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية في ستة أشهر مع مخاوف حيال ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أدت إلى إقبال على المعدن الأصفر كتحوط في وجه التضخم.
ونزلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1856.20 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعدما قفز إلى ذروة خمسة أشهر يوم الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1857.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بحسب رويترز إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 مما ضغط على الذهب عبر زيادة تكلفته للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولكن المعدن الأصفر ما زال في طريقه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ السابع من مايو بعدما سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي أعلى قفزة في عام واحد خلال 30 عاما.
وقال ستيفن إينس الشريك الإداري في إس.بي.آي أسيت ماندجمنت “التضخم مدفوع بمشاكل سلاسل التوريد وحتى تفتح هذه السلاسل، سيكون هناك ضغط مستمر للأسعار وينبغي أن يدعم ذلك الذهب”.

ودفع الارتفاع الحاد في التضخم المستثمرين لزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وسيؤدي رفع أسعار الفائدة على الأرجح إلى خفض جاذبية الذهب إذ أن ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.10 دولار للأوقية، لكنها في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع في ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاتين 0.4 % إلى 1081.90 دولار للأوقية، ولكنه في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية خلال شهر. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2048.91 دولار للأوقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
يزيد الأعباء على المزارعين .. أول رد من «الفلاحين» على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

يزيد الأعباء على المزارعين .. أول رد من «الفلاحين» على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية العام المقبل

«التجمع» يناقش أثر ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطن المصري

«التجمع» يناقش أثر ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطن المصري

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 18-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعالميا صباح الخميس 18-11-2021