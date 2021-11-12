رئيس دير مواس يتابع تنفيذ محطة مياه تل بني عمران ضمن مشروعات «حياة كريمة»

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قام عامر طه آدم، رئيس مركز دير مواس، جنوب المنيا، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقري تل بني عمران، حيث تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة مياه دير مواس بجزيرة تل بني عمران والتي يتم تنفيذ توسعات بها على مساحة ٥٤٥٧ متر وتشتمل على مبني خزان ارضي ومبني مرشحات ومبني مروقات حيث بدأ العمل بهذه التوسعات منذ ١٥/ ٧ / ٢٠٢١ ومقرر لها ان تنتهي في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ حيث تخدم المحطة 250 ألف نسمة من أبناء دير مواس.

كما استكمل «آدم» جولة المتابعة بتفقد تنفيذ الأعمال بمدرستي تل بني عمران والجاري عمل توسعة جناح بكل مدرسة، ومتابعة مبني الخدمات الحكومية والعمل بالمجمع الزراعي وكوبري تل بني عمران.