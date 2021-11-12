2.5 % توقعات المفوضية الاوروبية لمعدل نمو منطقة اليورو عام 2023

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أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع امس الخميس بعد أن استفادت أسهم شركات التعدين التي ينصب تركيز أعمالها على الصين من حالة الارتياح إزاء وضع مجموعة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري، في حين تلقت المعنويات دعما من قوة موسم الأرباح.

لا تزال مخاوف العالم من التضخم قائمة، خاصة بعد تسجيل قراءة أعلى من المتوقع من الولايات المتحدة.

حيث أظهرت البيانات بحسب سي ان بي سي ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مع صعود تكاليف البنزين والغذاء، مما أسفر عن تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1990، في مؤشرات إضافية على أن التضخم قد يظل مرتفعا على نحو مزعج في العام المقبل في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وبدأت أسواق المال في منطقة اليورو أيضا في تحديد الأسعار مع رفع أسعار الفائدة الذي جاء في وقت مبكر مما أشار إليه البنك المركزي الأوروبي سابقا.

كما توقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 5% في 2021، و 4.3% في 2022، و2.5 % في 2023.

وبحسب المفوضية، فإن سوق العمل في منطقة اليورو يشهد تحسنا ملحوظا مع خلق 1.5 مليون وظيفة جديدة،

كما أن سوق العمل سيكمل رحلة التعافي في 2022 وترى المفوضية أن ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الإنفاق الشخصي والاستثمارات.

أغلق EURO600 الأوروبي على ارتفاع 0.3% عند ذروة جديدة بلغت 485 نقطة، مع صعود قطاع التعدين 3.7% في أفضل يوم له في أربعة أشهر.

وكانت أسهم مجموعة أنجلو أمريكان والتي تنشط في مجالات متنوعة في التعدين الأفضل أداء في القطاع، إذ قفزت 5.9% بعد أن سجلت منافستها شركة ألروسا الروسية لإنتاج الألماس قفزة في الأرباح وأشارت إلى انتعاش قوي في الطلب العالمي على ذلك المعدن النفيس.

وارتفع سهم شركة BHP بنحو 3.9% بعد أن قالت إنها حصلت على موافقة على خارطة الطريق التي طرحتها لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

وتهدف أكبر شركة تعدين في العالم إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

وارتفعت أسعار خام الحديد والنحاس بعد تقارير تفيد بأن مجموعة إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون تجنبت مرة أخرى التخلف عن سداد ديونها، كما عزز ارتفاع أسعار السلع الأساسية قطاع التعدين الأوسع نطاقا.