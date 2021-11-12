وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديدًا اليوم.. تعرف عليها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ومحافظ الدقهلية، مسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين اليوم الجمعة، وتبلغ مساحة المسجد (١٢٠٠) متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت ( ١٢ ) مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح ( ١١ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ومسجد واحد صيانة وترميمًا اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (٢٨٣) مسجدًا ، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الخطيب – المحرص – ملوي.

2. خالد علي – السرارية - سمالوط.

3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.

4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس.

مديرية أوقاف الدقهلية

5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف القليوبية

6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.

مديرية أوقاف الغربية

7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.

مديرية أوقاف أسوان

8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.

مديرية أوقاف بني سويف

9. الرحمن - جزيرة صالح - إدارة ناصر.

10. المستشفى المركزي - بندر إهناسيا.

مديرية أوقاف الأقصر

11. التقوى - زرنيخ - إسنا.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا.