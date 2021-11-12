وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديدًا اليوم.. تعرف عليها

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ومحافظ الدقهلية، مسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين اليوم الجمعة، وتبلغ مساحة المسجد (١٢٠٠) متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت ( ١٢ ) مليون جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح ( ١١ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ومسجد واحد صيانة وترميمًا اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (٢٨٣) مسجدًا ، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. الخطيب – المحرص – ملوي.
2. خالد علي – السرارية - سمالوط.
3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.
4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس.
مديرية أوقاف الدقهلية
5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.
مديرية أوقاف القليوبية
6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.
مديرية أوقاف الغربية
7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.
مديرية أوقاف أسوان
8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.
مديرية أوقاف بني سويف
9. الرحمن - جزيرة صالح - إدارة ناصر.
10. المستشفى المركزي - بندر إهناسيا.
مديرية أوقاف الأقصر
11. التقوى - زرنيخ - إسنا.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف سوهاج
1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا.