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وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديدًا اليوم.. تعرف عليها

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وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديدًا اليوم.. تعرف عليها وزارة الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديدًا اليوم.. تعرف عليها

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ومحافظ الدقهلية، مسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين اليوم الجمعة، وتبلغ مساحة المسجد (١٢٠٠) متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت ( ١٢ ) مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح ( ١١ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ومسجد واحد صيانة وترميمًا اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (٢٨٣) مسجدًا ، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا
1. الخطيب – المحرص – ملوي.
2. خالد علي – السرارية - سمالوط.
3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.
4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس.

مديرية أوقاف الدقهلية
5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف القليوبية
6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.

مديرية أوقاف الغربية
7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.

مديرية أوقاف أسوان
8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.

مديرية أوقاف بني سويف
9. الرحمن - جزيرة صالح - إدارة ناصر.
10. المستشفى المركزي - بندر إهناسيا.

مديرية أوقاف الأقصر
11. التقوى - زرنيخ - إسنا.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج
1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا.

المصرى اليوم

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