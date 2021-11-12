«الإسكان»: وفد من الاتحاد الأوروبي يزور شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف

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صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بأن وفداً من الجهاز رافق مسئولي الاتحاد الأوروبي في زيارتين ميدانيتين لشركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، وذلك في إطار دور الجهاز التنظيمي في اعتماد تحقق المؤشرات المطلوبة لبرنامج دعم سياسات قطاع المياه، والممول من الاتحاد الأوروبي.

وأشار مصطفى، إلى أن وفد الاتحاد الأوروبى التقى بمسئولى شركتي مياه الشرب بالقاهرة وبني سويف، لاستعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات التي يقدمها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين، حيث أشاد الوفد بمستويات الأداء المتميز، وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن وفد الاتحاد الأوروبى، اطلع على منظومة التشغيل من خلال زيارة بعض محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، والمعامل الفرعية الملحقة بها، علاوة على زيارة المعامل المركزية المعتمدة، كما شملت الزيارة مراكز خدمة العملاء المطورة ومراكز التدريب والاطلاع على خطط التدريب المنفذة لإعداد كوادر متميزة.