«صحة المنوفية»: حل عدد 2480 شكوي لمواطنين بعد فحصها

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أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بقيادة أماني عاطف مديرة الإدارة تقوم بتلقي الشكاوي من البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، وكذلك البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، والاتصال السياسي، وتقوم الإدارة بفحص الشكاوي وسرعة الاستجابة في حلها بالتنسيق مع جميع الإدارات الفنية بالمديرية والإدارات الطبية والهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفى الجامعة والتعليمي من أجل حل شكاوي المواطنين بمحافظة المنوفية والعمل على تذليل العقبات أمامهم

وأشارت مديرة إدارة خدمة المواطنين إلى أنه تم حل عدد (2480) شكوي للمواطنين بعد فحصها خلال الفترة من شهر يناير 2021 إلى شهر سبتمبر 2021، حيث تم حل عدد (111) شكوى خاصة بإدارة العلاج الحر، وتم حل عدد (178) شكوى خاصة بإدارة الصيدلة وعدد (105) شكوي خاصة بإدارة الرعاية الأساسية وعدد (160) شكوى خاصة بإدارة الطب الوقائي، وعدد (212) حالات كورونا تم فحص شكواهم والتوصل لحل مشكلاتهم وحل عدد (600) شكوي خاصة بشكاوي لقاح فيروس كورونا وعدد (466) شكوي خاصة بإدارة الطب العلاجي.

وأكد وكيل الوزارة على أن المنظومة الصحية في المنوفية تسعي جاهدة في حل جميع شكاوي المواطنين على وجه السرعة من أجل تذليل العقبات أمام أهالي محافظة المنوفية.