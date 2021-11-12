التحفظ على 13 طن منظفات وأعلاف مغشوشة في حملة تموين بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين في القليوبية 13 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر و10 طن اعلاف مغشوشة ومقلدة في مصنع ومخزن خلال بدون ترخيص.

جاء ذلك خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية على الأسواق والشوادر والمصانع ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد شن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط صور الغش ومراقبة أسواق التصنيع.

أسفرت الحملة عن ضبط 500 كرتونة منظفات بإجمالى وزن 3 أطنان منظفات مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مطابقة للمواصفات بمصنع منظفات بدون ترخيص في شبين القناطر كما تم ضبط 100 شيكارة علف بإجمالى وزن 5 أطنان مجهول المصدر وبدون بيانات، و100 شيكارة علف مدون عليه أحد العلامات التجارية المقلدة بإجمالى وزن 5 أطنان علف مجهول المصدر، بمخزن أعلاف بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة أرز بإجمالي وزن 2 طن أرز مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن مواد غذائية بودن ترخيص في بنها وضبط تنك حديدى به طن لبن سائل مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، و100 جردل قشطة بإجمالي وزن طن قشطة مجهولة المصدر وبدون بيانات بمصنع ألبان بدون ترخيص.