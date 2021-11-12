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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. وموعد مباراة وتصفيات أفريقيا وأوروبا فى

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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. وموعد مباراة مصر وتصفيات أفريقيا وأوروبا فى كأس العالم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. وموعد مباراة وتصفيات أفريقيا وأوروبا فى

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يشمل جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-11-2021 إقامة 14 مباراة تصفيات لكرة القدم لقارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

أهم مباريات اليوم الجمعة 12-11-2021

تنقل المصري اليوم مباريات اليوم، وتعتبر مباراة وأنجولا اليوم من أهم المباريات التى يحرص المشاهد المصري على متابعتها، ووكذلك مباراة إيطاليا وسويسرا وأيضًا مباراة انجلترا وألبانيا وجميع تلك المباريات تأتي ضمن تصفيات كأس العالم لمختلف القارات.

موعد مباراة مصر وأنجولا اليوم

تنقل قناة أون تايم سبورت 1 - on time sport 1 HD مباراة مصر وأنجولا اليوم فى إطار تصفيات قارة إفريقيا فى كأس العالم لكرة القدم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا فى كأس العالم

يتضمن جدول مباريات تصفيات أفريقيا فى كأس العالم اليوم لعب 6 مباريات، أهمها مباراة مصر وأنجولا كما يلي:

  • مباراة بوركينا فاسو × النيجر – الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد الجابون × ليبيا – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.
  • مباراة جيبوتي × الجزائر – الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة جيبوتي × الجزائر – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • مباراة غينيا × غينيا بيساو – الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة السودان × المغرب – الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر.
  • مباراة مصر × أنجولا – الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة – وتنقلها قناة أون تايم سبورت 1 – on time sport 1 .

جدول مواعيد مباريات تصفيات أوروبا فى كأس العالم

يتضمن جدول مواعيد مباريات تصفيات أوروبا فى كأس العالم اليوم لعب 7 مباريات، أهمها مباراة إيطاليا وسويسرا وكذلك مباراة انجلترا وألبانيا كما يلي:

  • مباراة مولدوفا × اسكتلندا – الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد إيطاليا × سويسرا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر – قناة بين سبورت 1 بريميوم - beIN Sports 1 HD Premium .
  • مباراة إيرلندا الشمالية × ليتوانيا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة الدانمارك × جزر فاروه – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر.
  • مباراة بولندا × أندورا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة انجلترا × ألبانيا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر – قناة بين سبورت 2 بريميوم - beIN Sports 2 HD Premium .
  • مباراة المجر × سان مارينو – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية فى كأس العالم

يتضمن جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية فى كأس العالم اليوم لعب مباراة وحيدة فى الساعة الواحدة صباح السبت كما يلي:

  • مباراة الأرجنتين × أوروجواي – الساعة 1 صباح السبت بتوقيت القاهرة . تنقلها قناة beIN Sports Connect.

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