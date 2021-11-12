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اليوم انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين بالغردقة

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اليوم انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين بالغردقة اليوم انطلاق البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين بالغردقة

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تنطلق اليوم الجمعة البطولة الدولية التاسعة للصحفيين والإعلاميين لكرة القدم والتى تستضيفها ملاعب نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والنائب محمد الدابي وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ وتستمر حتى ال١٤ نوفمبر .

وحرصت جميع الفرق المشاركة بالدورة على إنهاء استعدادتها للمشاركة في البطولة والتي يشارك فيها العديد من الدول الأوربية والافريقية .

ويأتي تنظيم البطولة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية والذي تنفذ فيه وزارة الشباب والرياضة العديد من الأنشطة والمشروعات التي تهدف إلى تشجيع السياحة في ولا سيما السياحة الرياضية من خلال تواجد الفرق الأجنبية المشاركة. وتضم لفيف من رموز الصحافة والأعلام من ١١ دولة اوربية وافريقية بمشاركة ١٠٠ لاعب وصحفي واعلامي بالمجال الرياضي.

وتأتي أهمية البطولة وتنظيمها في مصر كونها هي البطولة الأولى من نوعها التي تقام في مصر على مدار ثماني سنوات متتالية، وخروجها بشكل استثنائي من القارة الأوروبية منذ إقامتها عام ٢٠٠٥. وبتنظيمها في مدينة الغردقة والتى تسعي نحو تشجيع السياحة الرياضية في مصر، وذلك لإقامة تجمع إعلامي رياضي لتدعيم السياحة الرياضية.

المصرى اليوم

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