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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا يتقدمون فيه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بمنح النادي مهلة إضافية للقيام بأعمال الإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض المخصصة للنادي بحدائق أكتوبر.



وجاء نص البيان كالتالي:

رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالأصالة عن أنفسهم وباسم واحد وتسعين ألف أسرة من الأعضاء العاملين وعشرات الملايين من محبي ومنتسبي النادي، يتقدمون بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته السامية بمنح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية للقيام بالأعمال والإنشاءات المقرر تنفيذها على الأرض السابق تخصيصها للنادي بمدينه حدائق أكتوبر.



وإذ يعرب الجميع عن عظيم الامتنان لتلك التوجيهات والاستجابة الكريمة لمناشدتنا كعهدنا في فخامة الرئيس، أن يولي كل العناية لصوت المواطنين في كل مكان بما يزرع الأمل في النفوس ويخلق دوافع العمل الجاد المثمر.



كما تأتي ترسيخا لسياسة ثابتة ومستمرة تقوم على إدراك وفهم عميق لقضايا الوطن ومن ذلك أهمية الدور الاجتماعي والرياضي الذي يجب أن تضطلع به الأندية الرياضية، ويعاهدون سيادته على بذل كل الجهود لمواكبة إنجازاته وخططه الطموحة والرائدة للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مصر الحديثة.

حفظ الله مصر.