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رحلة علمية لطلاب مدارس النيل لكلية الزراعة بجامعة المنيا

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رحلة علمية لطلاب مدارس النيل لكلية الزراعة بجامعة المنيا رحلة علمية لطلاب مدارس النيل لكلية الزراعة بجامعة المنيا

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نظمت مدارس النيل للغات بالمنيا، زيارة ورحله علمية لطلاب، لزيارة كلية الزراعة جامعة المنيا.

ضمت الرحلة عشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، حيث استقبل الدكتور حمدان إبراهيم محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور إيمان طه، عميد الكلية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم المحاصيل الرحلة العلمية الطلاب مدارس النيل للغات، حيث تم زيارة مزرعة الإنتاج الحيواني، ومنحل الكلية والمشتل التعليمي بالكلية.

وقال الدكتور حمدان ابراهيم محمود، عميد كلية الزراعة، تستقبل الكلية خلال العام الدراسي العديد من الرحلات العلمية والطلابية، بهدف التعرف على نشاطات الكلية، والحقول والمشاتل ومناحل العسل والمزرعة النموذجية بالكلية.

المصرى اليوم

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