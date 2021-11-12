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تنقّل 4484 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري

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تنقّل 4484 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري تنقّل 4484 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء، تنقل عدد 4484 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الفترة من «من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة،في بيان اليوم، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2638 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1846 مسافرًا.

وأكدت الهيئة على إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، على أن يستأنف فتحه صباح الأحد لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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