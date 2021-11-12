صحة الغربية: متابعة مستمرة لمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وقام الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية ، بالتنسيق مع الدكتوره نشوي مازن مدير الرعاية الأساسية ، بالمتابعة مستمرة منذ صباح اليوم الخميس ، لتطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بمركز طبي سيجر ونقطة ارتكاز المركز الثقافي بالغربية لتطعيم المواطنين.