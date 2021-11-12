أخبار عاجلة

انهيار والدة طفل الدويقة ضحية سائق مقطورة -
«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية -
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال -
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور) -
إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة الغربية: متابعة مستمرة لمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة

Print
صحة الغربية: متابعة مستمرة لمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة صحة الغربية: متابعة مستمرة لمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وقام الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية ، بالتنسيق مع الدكتوره نشوي مازن مدير الرعاية الأساسية ، بالمتابعة مستمرة منذ صباح اليوم الخميس ، لتطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بمركز طبي سيجر ونقطة ارتكاز المركز الثقافي بالغربية لتطعيم المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في حالات الوفاة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الموجة الخامسة تضرب بقوة .. فرنسا تتخطى الـ 20 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

لمن لا يستجيبون للقاحات..«أسترازينيكا» تطرح عقارا جديدا لفيروس كورونا بفعالية 6 أشهر

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد

وفاة سيدتين بشمال سيناء نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد