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صحة المنوفية: المرور على 189 منشأة طبية أثناء حملة مكبرة علي المنشآت الطبية

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صحة المنوفية: المرور على 189 منشأة طبية أثناء حملة مكبرة علي المنشآت الطبية صحة المنوفية: المرور على 189 منشأة طبية أثناء حملة مكبرة علي المنشآت الطبية

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قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، برئاسة الدكتورة مسعد، وبعضوية جميع أعضاء العلاج الحر بالمديرية، والإدارات التابعة للمديرية والتعاون المشترك مع إدارات الصيدلة ومكافحه العدوي بالمديرية، بالمرور على عدد (189) منشأه طبية في حملة مكبرة.

وأسفر المرور عن رصد عدد المنشات المخالفة، حيث صدر قرارات بالغلق لـ(38) منشأة، وبلغ عدد المنشات التي سيتم استصدار قرار غلق لهم (25)، كما تم انذار عدد (63) منشأه وعدد المنشآت المطابقه (52) منشأه وعدد (21) منشأة سبق المرور عليها وتم تلافيها الملاحظات.

وأشارت الدكتورة شيرين إلى أن فريق العلاج الحر بالمحافظة، يهيب باصحاب المنشات الطبيه الخاصه الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجوده ومكافحة العدوي حفاظا على حياه المواطنين وتماشيا مع رؤيه والقيادة السياسيه نحو حياه كريمه للمواطنين.

المصرى اليوم

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