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مدرب أنجولا يتوعد الفراعنة قبل مواجهة الحسم الليلة

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مدرب أنجولا يتوعد الفراعنة قبل مواجهة الحسم الليلة مدرب أنجولا يتوعد الفراعنة قبل مواجهة الحسم الليلة

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وعد البرتغالي بيدرو جونسفاليس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، جماهير الفريق بتقديم مباراة قوية أمام ، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال بيدرو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه سيلعب بروح قتالية، وسيكون كل تركيزه على تقديم مستوى مميز، رغم فقدانه فرصة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

وأضاف، الأنجولي يتطور في النواحي الهجومية والدفاعية، وتنقصنا فقط الفاعلية واستغلال الفرص.

وأكد أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة بالنسبة لأنجولا، خاصة مع وجود محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة الفراعنة.

وغاب صلاح عن لقاء الجولة الأولى بين المنتخبين، بسبب ظروف جائحة كورونا، وفازت مصر حينها (1-0).

وأتم مدرب أنجولا: "منتخب مصر الأعلى تقييما في إفريقيا، والأكثر حصولا على الألقاب، ولديه العديد من المواهب.. كما يملك لاعبا أعتبره الأفضل في العالم حاليا، لكن علينا أن نؤمن بقدراتنا".

المصرى اليوم

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