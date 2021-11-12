وزارة الكهرباء تنتهي من استعدادات افتتاح طريق الكباش بالأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ان هناك استعدادات كبيرة من قبل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء و بالتعاون مع بعض شركات توزيع الكهرباء الأخرى خاصة بافتتاح طريق الكباش بالاقصر الذي سيتم خلال الايام المقبلة.

وأوضح المصدر انه تم الانتهاء من تسكين ماكينات الطوارئ الخاصة بتأمين هذا الحدث الهام مشيرا إلى أنه تم توفير نحو 42 مكينة من ماكينات الطوارئ تم توفير 21 ماكينة منهم من قبل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بينما ساهمت شركة القناة لتوزيع الكهرباء ب 12 ماكينة اخرين بينما ساهمت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء باربع ماكينات طوارئ بالاضافة إلى مساهمة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بخمس ماكينات طوارئ ليصبح اجمالي عدد الماكينات حتى الآن نحو 42 ماكينة وذلك ضمن عملية تأمين الاحتفالية الضخمة والمرتبطة بعدة مواقع وعدة فاعليات فى نفس التوقيت.

وكان قد تابع المهندس سامي ابو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الاستعدادات النهائية لتأمين التغذية الكهربائية التي تجري بمدينة الأقصر وخاصة للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، وذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للمحافظة.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات الخاصة بتأمين الاحتفالية مع تأكيد إعلان حالة الطوارئ بكافة قطاعات الشركة الأربع التي تضم (سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر)، حيث تم الدفع بمولدات وماكينات الديزل بمختلف القدرات مع تواجد فرق فنية على أعلى مستوى لتأمين الاحتفالية وضمان استقرار التغذية الكهربائية.

ويذكر ان أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية و السياحية للمنطقة بأكملها.

وشهد معبدى الكرنك والأقصر خلال الايام الماضية تزاحم من السائحين لمشاهدة طريق الكباش قبل افتتاحه الرسمي بحضور شخصيات عالمية وعامة وسفراء الدول .