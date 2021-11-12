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أول تحرك من تعليم قنا في واقعة ذعر أثاره مدرس لمنع الأطفال من دخول الحمام

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أول تحرك من تعليم قنا في واقعة ذعر أثاره مدرس لمنع الأطفال من دخول الحمام أول تحرك من تعليم قنا في واقعة ذعر أثاره مدرس لمنع الأطفال من دخول الحمام

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قرر الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة واقعة انتشار نقطع يتضمن قيام مدرس بإثارة الذعر بين تلاميذ مدرسة ابتدائية إلى التحقيق لمعرفة الشئون القانونية لبيان صحة الواقعة من عدمه

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا - صورة أرشيفية

كان عدد من تلاميذ مدرسة نجع قنبر الابتدائيه المشتركه بقرية الحسينات بمركز ابوتشت قد ظهروا فى حالة انهيار من خلال مقطع فيديو منتشر على صفحات الفيسبوك خلال خروجهم من المدرسة

وبسؤال التلاميذ عن سبب انهيارهم أثناء خروجهم من باب المدرسة وفي حالة تكدس خلال الفيديو قالوا " الأستاذ قال لنا في ست بتدبح العيال في الحمامات"

وطالب رواد مواقع الاجتماعي بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومحاسبة المعلمين الذين يبثون الرعب في نفوس التلاميذ، بهدف تعطيل الدراسة، حتى يخلو لهم المجال نهارا وليلا للتفرغ للدروس الخصوصية.

ومن جانبه قرر الدكتور صبرى خالد وميل وزارة التربية والتعليم بقنا إحالة الواقعة إلى التحقيق لمعرفة الشئون القانونية لبيان صحة الواقعة من

المصرى اليوم

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