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تعرف على الخضار والفاكهة بأسواق الجملة: الطماطم بـ3.5 والجوافة بـ4 جنيه

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تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الجملة: الطماطم بـ3.5 والجوافة بـ4 جنيه تعرف على الخضار والفاكهة بأسواق الجملة: الطماطم بـ3.5 والجوافة بـ4 جنيه

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شهدت الخضار والفاكهة واللحوم استقرار نسبي في الاسواق، حيث اصدرت وزارة تقريرا رصدت فيه اسعار غالبية الخضار والفاكهة واللحوم في اسواق الجملة.

وجاءت الاسعار كالتالي:سعر الطماطم بسوق الجملة من 1،4 إلى 3 جنيه لتباع ‏بأسواق التجزئة من 3.5 إلى 5 جنيه، وسعر البطاطس بسوق ‏الجملة يتراوح بين 3,75 إلى 5,75 جنيه، وتباع ب 7 إلى 8 جنيه بسوق ‏التجزئة، والفلفل الرومي بسوق الجملة يتراوح بين 3 إلى 5,5 جنيه، لتباع ‏بسوق التجزئة من 6 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والبصل ب 2 إلى ‏‏3,5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة يترواح بين 5 إلى 6,5 جنيه ‏بسوق التجزئة، والخيار بسوق الجملة يتراوح بين 2,5 إلى 4,5 جنيه، ويباع ب 5 إلى 7 جنيه بسوق التجزئة.‏

وأشارت وزارة التموين إلى أن الفاكهة في اسواق الجملة شهدت استقرار ايضا حيث بلغ سعر البرتقال في سوق الجملة يترواح بين 2 إلى 3،5 جنيه، ويباع من 5 إلى 7 جنيه بسوق ‏التجزئة وسعر البرتقال بسرة يترواح بين 4 إلى 7 جنيه بسوق الجملة، ويباع ب 7 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والرمان بسوق الجملة يترواح بين 4 إلى 7 ‏جنيه، ويباع ب 5 إلى 8 جنيه بسوق التجزئة، والعنب بسوق الجملة ‏يترواح بين 6 إلى 25 جنيه، ويباع ب 8 إلى 25 جنيه بسوق التجزئة، ‏والجوافة بسوق الجملة تتراوح بين 4 إلى 7جنيه، وتباع ب 7 إلى 10 بسوق ‏التجزئة.‏

اما اسعار الدواجن واللحوم بلغت اسعار الفراخ ‏البيضاء في سوق التجزئة تتراوح بين 28 إلى 31 جنيه، واللحوم الطازجة ‏بالمجمعات الاستهلاكية بسوق التجزئة بسعر 95 جنيه، واللحوم البلدي ‏الطازجة بسوق التجزئة تتراوح بين 140 إلى 160 جنيه أما السمك البلطي ‏بسوق الجملة تتراوح بين 19 إلى 27 جنيه، ومن 25 إلى 33 جنيه بسوق ‏التجزئة.‏

المصرى اليوم

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