بدء تشغيل العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية

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بدء تشغيل العناية المركزة لمرضي السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية وخط ساخن لاستقبال الحالات

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه تم إستحداث وإنشاء عناية مركزة خاصة بمرضي السكتة الدماغية تحت إشراف قسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية بسعة ستة أسرة بمبنى مستشفي الطوارئ والحالات الحرجة مجهزة على أعلي مستوى بهدف الإرتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة لمرضى محافظة المنوفية وخاصة المترددين على الطوارئ.

وأوضح الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الوحدة تختص باستقبال حالات الجلطه المخية، نزيف المخ، تصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الامراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية طبقا لبروتوكولات العلاج العالمية، وتم تجهيز المكان بالكامل من أسرة وأجهزة مونيتور وتنفس صناعي وفقا لأحدث التقنيات.

وأكد الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن حالات السكتة الدماغية قد بدأت في الزيادة بشكل ملحوظ وفقا لإحصائيات المترددين على طوارئ المستشفيات الجامعية، لذلك كان لزاما علينا سرعة البدء في إستحداث هذا النوع المتخصص من العنايات المركزة للتعامل مع هذه الحالات، مضيفا أنه تم تجهيز أيضا الحوائط والأرضيات بما يتوافق مع معايير جودة الرعاية الصحية بتكلفة إجمالية للمكان بالكامل تقريبا مليون جنيه.

و أشارت الدكتورة رشا القبانى أستاذ ورئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بجامعة المنوفية إلى أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ وبالتالى تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، لذا تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة والعلاج الفورى أمر بالغ الأهمية لكى يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى لها.

وأضافت أن السكتة الدماغية تعد ثانى أسباب الوفاة في مصر والسبب الأول للإعاقة الجسدية وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديده للإصابة بالسكتة الدماغية حوالى ٢٠٠٠٠٠ حالة سنويا.

كما أشارت إلى أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية تقدم خدمه علاج جلطه المخ في الساعات الذهبية الأولى أول أربع ساعات من حدوث الجلطة بالعقار المذيب للجلطة وذلك على مدار الساعة طيله أيام الاسبوع.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء خط ساخن خاص بالوحدة لاستقبال حالات السكتة الدماغية من محافظة المنوفيه وهو (01552055773).