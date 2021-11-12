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" التخطيط" تستعد لمؤتمر المناخ بقائمة مشروعات خضراء
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:06 مساءً
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد (0) - (0) اتلتيكو مدريد بث مباشر لحظة بلحظة دوري الأبطال
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:06 مساءً
العثور على جثة فتاة في «بئر سلم» بدسوق
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:06 مساءً
الزمالك يرفض الراحة ويخوض مرانه الأول الليلة بالمغرب استعدادا للوداد
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:06 مساءً
حقيقة صورة ساديو ماني مع والده الذي يعمل مؤذناً في السنغال
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:06 مساءً
إحباط تهريب 7.5 طن سكر تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالإسكندرية (صور)
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:05 مساءً
أرسنال يستعد لتجديد عقد أرتيتا
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:05 مساءً
225 مليون دولار من الوكالة الامريكية للتنمية لدعم الصادرات المصرية
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:05 مساءً
رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:05 مساءً
قصة «راهبات الوادي».. إمبراطورية للتجارة في «الحشيش» ومنتجاته تتنافى مع منهج الرهبنة
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الأربعاء 23 فبراير 2022 03:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. وزير الدولة الغارقة يناشد العالم وهو مغمور لمنتصفه بمياه المحيط
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:14 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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