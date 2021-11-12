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«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا»
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
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بتوقيت مصر : مناقشة حول حقيقة تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش اتجاه مصر
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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