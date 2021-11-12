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«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:20 صباحاً
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا»
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:57 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
رسالة حب ”مؤثرة“ من أب أردني لابنته فاجأها بها أمام زميلاتها بالمدرسة
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:01 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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