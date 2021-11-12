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إداري الزمالك: «بن شرقي جاهز لسيراميكا.. وعلاء وأوباما لم يتعرضا لحامل الكرات»
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 05:46 صباحاً
التحالف بقيادة السعودية يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء
-
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:41 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الشاعر إيليا أبو ماضي 23 نوفمبر 1957
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
«زي النهارده».. الرئيس الأمريكي ريجان يتورط في قضية «إيران- كونترا» 23 نوفمبر 1981
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً
تفاصيل جديدة في واقعة أوباما ومحمود علاء وناشئ الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي (فيديو)
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:19 صباحاً
أشرف قاسم: «مباراة الأهلي لا تنتهي إلا بصافرة الحكم.. والزمالك لا يمتلك هذه الميزة»
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:19 صباحاً
عاجل | موافقة البيئة شرط التشجير
-
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:13 صباحاً
مدافع غزل المحلة: «الحكم ساعد لاعبي الأهلي.. ومعلق المباراة كان يمجدهم»
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
محمد صلاح يفوز بجائزة «نورث ويست فوتبول» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:03 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
جريمة هزت اليمن..اغتيال صحفية يمنية حامل بتفجير سيارتها وهي بطريقها لوضع مولودها بالمستشفى
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 12 نوفمبر 2021 10:00 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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