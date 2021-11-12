مدرس يثير الذعر بين الطلاب لمنعهم من دخول الحمام: «فيه ست هتدبحكم هناك»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«في ست بتدبح العيال في الحمام».. بهذه الكلمات ظهر عدد من تلاميذ مدرسة نجع قنبر الابتدائيه المشتركه بقرية الحسينات بمركز ابوتشت في حالة انهيار من خلال مقطع فيديو منتشر على صفحات الفيسبوك خلال خروجهم من المدرسة.

انهيار تلاميذ فى فيديو أثناء خروجهم من المدرسة بقنا

وبسؤال التلاميذ عن سبب انهيارهم أثناء خروجهم من باب المدرسة وفي حالة تكدس خلال الفيديو قالوا: «الأستاذ قال لنا في ست بتدبح العيال في الحمامات».

انهيار تلاميذ فى فيديو أثناء خروجهم من المدرسة بقنا

وطالب رواد مواقع الاجتماعي بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومحاسبة المعلمين الذين يبثون الرعب في نفوس التلاميذ، بهدف تعطيل الدراسة، حتى يخلو لهم المجال نهارا وليلا للتفرغ للدروس الخصوصية.