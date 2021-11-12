حالة الطقس.. تعرَّف على أماكن سقوط الأمطار والرعد والسيول والشبورة خلال الأسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خلال الأيام المقبلة بداية من حالة الطقس اليوم وتستمر الأمطار حتى يوم الأحد المقبل على بعض المناطق وتصل إلي حد السيول خلال طقس الغد ببعض الأماكن بينما تستمر الشبورة المائية فى مناطق أخري حتى الأربعاء المقبل.

تتأثر مصر بنشاط منخفض السودان الموسمي والذي يؤثر على جنوب مصر فى حلايب وشلاتين والصحراء الشرقية وأسوان وسلاسل جبال البحر ض الأحمر.

وتتوقع الأرصاد أن تزيد فرص سقوط الأمطار مساءًا.

وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا خصوصًا الصغري ويسود طقس مائل للبرودة ليلاً وحتى الصباح الباكر.

وتصل درجة الحرارة الأعلي اليوم فى مصر للعظمي إلي 33 درجة فى أسوان.

أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بداية من طقس اليوم وحتى الأحد

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار من اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، وتستعرض المصري اليوم خريطة سقوط الأمطار كما يلي:

أماكن سقوط الأمطار خلال طقس الجمعة

تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة وتصبح الأمطار رعدية أحيانًا علي مناطق من أقصي جنوب البلاد فى أسوان وحلايب وشلاتين ومرسي علم وأبو سمبل بنسبة من 40-50% على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة خلال حالة الطقس اليوم على مناطق من السواحل الغربية فى مطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة بنسبة تصل إلي 30% تقريبًا.

أماكن سقوط الأمطار خلال حالة الطقس غدًا السبت

تظل فرص سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانًا قائمة علي سانت كاترين ونويبع والأقصر وأسوان بنسبة من 60% على فترات متقطعة، وتصل الأمطار إلي حد السيول على حلايب وشلاتين.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والسلوم وعلى فترات متقطعة بنسبة تصل إلي 30% تقريبًا.

أماكن سقوط الأمطار خلال حالة الطقس المتوقعة الأحد

تكون الأمطار المتوقعة يوم الأحد هي أمطار خفيفة متقطعة تسقط على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%.

أماكن الشبورة بداية من طقس اليوم وحتى الأربعاء المقبل

اليوم الجمعة

تتكون الشبورة اليوم على الطرق المتجهة من وإلي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء من الخامسة وحتى السابعة صباحًا.

غدًا السبت

تتكون الشبورة غدًا السبت على الطرق المتجهة من وإلي الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبري من الخامسة وحتى السابعة صباحًا.

الأحد

تتكون الشبورة المائية الأحد على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء من الخامسة وحتى السابعة صباحًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة وتوقعات درجات الحرارة

يكون الطقس اليوم حارًا على جنوب الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء.

ويتوقع أن يكون معتدلا فى شمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضًا فى القاهرة الكبري.

يكون الطقس مائلا للبرودة فى آخر الليل وحتى الصباح الباكر ولطيفًا فى أول الليل على أنحاء مصر.

تكون حالة البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر اليوم معتدلة، وأقصي ارتفاع للموج يصل إلي 2.25 مترًا فى البحر المتوسط، ومترين فى البحر الأحمر.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم فى القاهرة العظمي 26ْ، و17ْ للصغري.

درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم 26ْ للعظمي، و18ْ للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والصغري اليوم فى طنطا 27-17، دمنهور 26-18، دمياط 26-21، بورسعيد 26-21، الإسماعيلية 26-18 درجة.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ 29-22، الغردقة 29-21، أسيوط 27-17، المنيا 28-18، سوهاج 29-17، الأقصر 31-17، أسوان 33-19، قنا 30-18 درجة.

ويستعرض التقرير التالي درجات الحرارة اليوم المتوقعة فى مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس غدًا السبت وتوقعات درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تترفع درجة الحرارة العظمي فى القاهرة خلال حالة الطقس غدًا بدرجة واحدة عن طقس اليوم لتصل إلي 27 درجة للعظمي وتظل الصغري 17 درجة.

وتظل درجات الحرارة خلال طقس الغد مثل الطقس اليوم فى السواحل الشمالية ثابتة عند 26-18، وفي جنوب الصعيد ثابتة أيضًا عند 32-20 درجة.

وترتفع درجات الحرارة فى جنوب سيناء درجة واحدة للعظمي لتصبح درجات الحرارة اليوم 30-20درجة، وترتفع العظمي درجتين فى شمال الصعيد لتصبح درجات الحرارة اليوم 29-16 درجة.

توقعات أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى الأربعاء المقبل، وتصل درجات الحرارة فى القاهرة إلي 26-17 درجة، وفي السواحل الشمالية إلي 25-18 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى شمال الصعيد إلي 29-16 درجة، وفى جنوب الصعيد 32-20درجة، وفي جنوب سيناء 29-20 درجة.

ويستعرض التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة وأحوال الطقس وخريطة سقوط الأمطار وتكون الشبورة من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.