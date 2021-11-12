مياه الشرقية: حصول محطة مياه بلبيس المرشحة علي شهادة TSM

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حصول محطة مياه بلبيس المرشحة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، بمركز ومدينة بلبيس والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة عمل الشركة للعام 2021/2020 بقطاع التشغيل والصيانة.

وأكد أن ذلك جاء بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة، بعد المراجعة اللازمة لمنح الشهادة من خلال التفتيش على 5 أقسام بالمحطة، وهي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعمل، حيث يتم التأكد من أن المحطات مستوفاه ومطابقة لشروط شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار «أبوحلاوة» أن شهادة TSM تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصة في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، وأن الشركة تعمل جاهدة على تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يساير التطورات الحديثه لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لديها الآن 26 محطة حاصلة على شهادة الإعتماد الدولية TSM، منها 11محطة للصرف الصحى، و15 محطة مياه.