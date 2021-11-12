3 حالات وفاة جديدة يكورونا المستجد بشمال سيناء

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سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عدد 3 حالات وفاة جديدة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الوفيات إلى 288حالة وفاة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء،في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسر الحالات المتوفاة.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.