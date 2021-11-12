أخبار عاجلة

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية -
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال -
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور) -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نخل تستعد للشتاء بإنشاء سدود تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار

Print
نخل تستعد للشتاء بإنشاء سدود تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار نخل تستعد للشتاء بإنشاء سدود تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد مركز ومدينة نخل في وسط سيناء لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول المحتملة، بإنشاء سدود خرسانية تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه السيول والأمطار.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، في بيان، على أنشاء 10 سدود تعويقية خرسانية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مناطق وادى الحاج وأبوصوان وأبوروثة ووادى الخميلة ووادى الغويلو البيضا، وخداخد سلالم، والمطيلع وخشم القاد.

وأشار فرج، إلى الإستفادة من مياه الأمطار والسيول في تغذية الخزان الجوفي بالمياه، بجانب الزراعة خلال فترة انقطاع الامطار، لافتًا إلى قيام مجلس المدينة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية القري والتجمعات من مياه السيول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى