نخل تستعد للشتاء بإنشاء سدود تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار

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يستعد مركز ومدينة نخل في وسط سيناء لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول المحتملة، بإنشاء سدود خرسانية تعويقية وخزانات للاستفادة من مياه السيول والأمطار.

وأكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، في بيان، على أنشاء 10 سدود تعويقية خرسانية وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مناطق وادى الحاج وأبوصوان وأبوروثة ووادى الخميلة ووادى الغويلو البيضا، وخداخد سلالم، والمطيلع وخشم القاد.

وأشار فرج، إلى الإستفادة من مياه الأمطار والسيول في تغذية الخزان الجوفي بالمياه، بجانب الزراعة خلال فترة انقطاع الامطار، لافتًا إلى قيام مجلس المدينة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية القري والتجمعات من مياه السيول.