طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة أول الليل ومائل للبرودة أخر الليل وفي الصباح الباكر، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية في مختلف مدن المحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 12 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و26 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و25 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 12 و28 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.