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بداية من اليوم تحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول جنوب البحر الأحمر

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بداية من اليوم تحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول جنوب البحر الأحمر بداية من اليوم تحذيرات من الأمطار الغزيرة والسيول جنوب البحر الأحمر

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حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر مسؤولي مدن الجنوب من توقعات بهطول أمطار ما بين خفيفة وقد تصل إلى متوسطة الشدة والسيول على مدن جنوب المحافظة بداية من اليوم الجمعة، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية العربية، وذلك علي جنوب مدينة مرسى علم ومدينتي حلايب وشلاتين.

ومن المنتظر أن يتأثر القطاع الجنوبي الشرقي من الجمهورية بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في تشكل سحب ركامية رعدية ماطرة بغزارة ونشاط قوي للرياح الهابطة، وذلك بسبب نشاط لمنخفض سطحي رطب من أصل مداري يصادفه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا تتمثل في أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول ورياح هابطة قوية على حلايب وشلاتين بالكامل رأس حدربة، أبو رماد ، برنيس ، حلايب ، شلاتين وتمتد الأمطار الرعدية بحدة أقل متوسطةإالى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح الهابطة على مناطق من أسوان ووسط البحر الأحمر وأجزاء من جنوب وشرق محافظة قنا وتكون فرصتها الأفضل يوم السبت وتمتد فرصة الأمطار من خفيفة الى متوسطة لمناطق من شمال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء بجانب مناطق من محافظتي قنا والأقصر .

المصرى اليوم

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