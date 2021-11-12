أخبار عاجلة

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية -
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال -
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور) -
إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية

Print
إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقال مصدر مسؤول إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية، وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى