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شبورة مائية علي الطرق الرئيسية بشمال سيناء

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شبورة مائية علي الطرق الرئيسية بشمال سيناء شبورة مائية علي الطرق الرئيسية بشمال سيناء

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الجمعة، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

من جانبها أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر.

المصرى اليوم

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