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أشاد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك، بإمكانيات الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب القلعة البيضاء، مشددا على أنه يقترب من الرحيل.

وقال عبدالعال في تصريحات «البريمو» يجب تجهيز بديل خلال الوقت الحالي في الزمالك لأشرف بن شرقي وجلوسه على دكة البدلاء لأنه أصبح على أعتاب الرحيل من صفوف الفريق الأبيض، وهذا أمر محزن بالنسبة لي".

وأضاف: «دور الجهاز الفني للزمالك هو تجهيز بديل للاعب من الآن ولا يجب الانتظار حتى يرحل اللاعب في نهاية عقده، خصوصا وأنه مضى مع وكيله أعمال فرنسية احضرت له عروض في أوروبا والإمارات والسعودية، وعرض أخر مغري في قطر».