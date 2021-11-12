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محمد صبري: بن شرقي لا يستطيع اللعب في أوروبا .. وهذا سبب تراجع مستوى أوباما

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محمد صبري: بن شرقي لا يستطيع اللعب في أوروبا .. وهذا سبب تراجع مستوى أوباما محمد صبري: بن شرقي لا يستطيع اللعب في أوروبا .. وهذا سبب تراجع مستوى أوباما

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يرى محمد صبري نجم السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستطيع اللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد عقده مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول الأمور المالية.

وقال صبري في تصريحات تليفزيونية :«رحيل أشرف بن شرقي إلى أوروبا، سيكون أمرًا صعبًا، لأنه لا يناسب الكرة الأوروبية حاليا في ظل فوارق القوة والسرعة والعوامل البدنية».

وأضاف: «أتوقع أن يرحل اللاعب المغربي للخليج إذا رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء».

وعن رأيه في مستوى يوسف أوباما، قال: «أوباما، لاعب مميز للغاية، ولكنه يمر بحالة من عدم التوفيق في الفترة الأخيرة»، مضيفًا :«من الأفضل أن يتم تغيير مركز أوباما، إلى رقم 8 بدلا من رقم 10، حيث لن تكون عليه رقابة في هذا المركز».

المصرى اليوم

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