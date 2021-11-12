«عائلة تس» في موسم الرياض

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وصل مساء الخميس، طاقم عمل مسرحية «عائلة تس» إلى أرض المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لتقديم عرض مسرحي باسم «عائلة تس»

مسرحية «عائلة تس» بطولة مصطفي خاطر، بيومي فؤاد، ـوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفي البنا، دانا حلبي، للمنتجة ألاء الغزالي منتج فني فاطمه هنيدي، تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، ديكور دكتور محمود سامي، إضاءه أحمد الدبيكي ، مدير الفرقة رشدي سلامة مدير المسرح إسلام سالم، تصميم ملابس دكتور خالد عبدالعزيز استعراضات مصطفي حجاج ، مخرج منفذ خليفة، الحان اسلام ذكي، وإخراج أوتاكا.

وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على مسرح محمد العلي، ابتداءا من يوم الثلاثاء ١٦ نوڤمبر.