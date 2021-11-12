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حوار الألوان .. معرض فني جديد

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حوار الألوان .. معرض فني جديد حوار الألوان .. معرض فني جديد

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«حوار الألوان» هو عنوان المعرض الذي يقام حاليا بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر.

ويضم المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين المتميزين المشاركين بالمعرض على رأسهم الفنان التشكيلي وجيه يسى والفنان طاهر عبدالعظيم، والفنانة الخليلي المشرف على جماعة «شغف الفن».

المعرض بمشاركة أكثر من 35 فنان تشكيلي يجمع بينهم شغف واهتمام خاص هو كيفية هو كيفية تحويل الفكرة التي تترسخ في العقل والوجدان إلى عمل فنى متكامل يعبر عن رؤية الفنان الخاصة به من خلال حسه وفطرته المستوحاة من خبراته وتجاربه التي مر بها ومستلهمة من البيئة المحيطة ويتحدث كل أدواته التي هي لغة الفنان لينتج من ذلك متناغم بين اعمال كل فنان تاركاً وراءه هذا الزخم اللونى والتنوع في الخامات والمدارس الفنية المختلفة من لوحات زيتية واعمال منفذة بالألوان المائية والاكريليك والإكولين وأعمال نحت منفذة ببقايا الخردة والمعادن المختلفة كل هذا يصل إلى المتلقي من الجمهور المتذوق للفن مباشرةً حيث تم تناول موضوعك كثيرة مستوحاة من البيئة المصرية سواء من التراث والثقافة أو الحياة العصرية التي نعيشها اليوم.
المعرض مستمر حتى ١٥ نوفمبر، والقاعة مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً.

المصرى اليوم

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