عبد العال لجماهير الأهلي وعبدالحفيظ: محمد عادل احتوى ديانج أمام الإسماعيلي

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك، أن الحكم محمد عادل، قام باحتواء المالي أليو ديانج خلال مباراة المارد الأحمر والإسماعيلي.

وقال عبدالعال في تصريحات «البريمو» ردا على جماهير للأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حول تصريحات الاحتواء الخاصة لمحمد عادل: «كان يجب على الحكم محمد عادل أن يطرد ديانج خلال مباراة الإسماعيلي ولكنه احتواه ورفض طرده ولذلك شارك في مباراة الزمالك وكان يجب طرده وايقافه لمباراتين».

وأضاف: «الأهلى والزمالك استفادا من الأخطاء التحكيمية في الموسم الماضي، والأبيض كان يصل إلى مرمي المنافس أكثر من المارد الأحمر».