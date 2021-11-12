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صحة سوهاج: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة إلى 79 مركزا

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صحة سوهاج: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة إلى 79 مركزا صحة سوهاج: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة إلى 79 مركزا

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أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن زيادة عدد المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد» لتصل إلى 79 مركزاً، بزيادة 32 مركز تغطي جميع أنحاء المحافظة، وتهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأوضحت وكيل صحة سوهاج في بيان لها الخميس، أن زيادة مراكز تلقى اللقاح تأتي في إطار خطة الدولة الوقائية وتيسيرا على المواطنين لتخصيص مراكز قريبة منهم، وضمن خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بسوهاج للتصدي لجائحة ، لافتة إلى أن المديرية اقتربت من تطعيم مليون مواطن على أرض المحافظة منذ إنطلاق حملة التطعيم، وأن المراكز تستقبل المواطنين يومياً وبصورة منتظمة، وأن هناك مراكز متنقلة تعمل يومياً إلى جانب المراكز الثابتة المذكورة.

وأكدت وكيل صحة سوهاج، على توافر اللقاحات بمراكز التطعيم، واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة، وناشدت المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وعدم التخلي عنها، والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة للوقايه من الإصابة، كما حثتهم على ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد».

المصرى اليوم

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