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أيمن أبو العلا: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمريض ()

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أيمن أبو العلا: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمريض (فيديو) أيمن أبو العلا: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمريض ()

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قال النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن القانون، يحمي الطبيب من الإهانة في مقر عمله، والتعرض للحبس الاحتياطي والحبس في حالة الخطأ الطبي غير المتعمد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد أن هناك لجنة مختصة هي التي تحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض، كما أن للمريض الحرية في التقدم للقضاء مباشرة أو الخضوع للجنة والاحتكام لها.

وتابع مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن تأخرت كثيرا في قانون المسؤولية الطبية، مشيرا إلى أن القانون يحفظ حق المريض والطبيب في الوقت نفسه، كما أنه يجبر شركة التأمين أن تعطي تعويض مادي للمريض المتضرر.

المصرى اليوم

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