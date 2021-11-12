«حواديت الأراجوز» ينطلق بمحافظات الصعيد

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفني يولي اهتماما كبير بمسرح الأطفال والموجه لتهيئة الأطفال وتثقيفهم ورفع وعيهم، حيث تضم الإنطلاقة الثانية على ٤ عروض موجهين للطفل، حيث يقدم عرض «حواديت الأراجوز» من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال ب ٣ محافظات بصعيد مصر وهم الفيوم، بني سويف، المنيا، وحتى ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري بالمجان .

يقول الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، ان العرض بدأ تقديمه بمحافظة الفيوم، حيث يقدم العرض حفلات صباحية بقصر ثقافة الفيوم، ولاقى اقبالا كبيرا من الأطفال، وخاصة طلاب المدارس سواء من المدينة، أو طلاب مدارس من القرى المجاورة والتي تصل اعدادها إلى ٤ مدارس في العرض الواحد، ومن المقرر ان ينتقل العرض إلى محافظة بني سويف الأثنين المقبل .

«حواديت الأراجوز»بطولة رندا قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، رندا ابراهيم، محمدخليل، عادل ماضى، استعراضات أشرف فؤاد، تأليف رندا إبراهيم، ومن إخراج محسن العزب