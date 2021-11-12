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7 أهداف أهلاوية في مواجهات وأنجولا «متعب وفلافيو توهجا في 2008»

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7 أهداف أهلاوية في مواجهات مصر وأنجولا «متعب وفلافيو توهجا في 2008» 7 أهداف أهلاوية في مواجهات وأنجولا «متعب وفلافيو توهجا في 2008»

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يحل منتخب الأول، ضيفًا على نظيره الأنجولي، مساء اليوم الجمعة بمنافسات الجولة الخامسة من المرحلة قبل الأخيرة لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتذيلها الأنجولي بـ 3 نقاط فقط.

ومن بين 14 هدفًا سُجلوا في مواجهات مصر وأنجولا، بواقع 9 لمصر و5 لأنجولا كان 7 منهم بتوقيع نجوم فريق الأهلي.

عماد متعب نجم هجوم السابق تألق في المواجهة الودية التي جمعت مصر بأنجولا في البرتغال عام 2008 وسجل ثلاثية الفراعنة «هاتريك» في لقاء حسمه التعادل بنتيجة 3-3، حيث رد زميله وقتها في صفوف النادي الأحمر أمادولا فلافيو وأحرز هدفين لمنتخب بلاده في شباك الحضري خلال نفس المواجهة.

حسام حسن أحد أبرز نجوم الأهلي عبر تاريخه وفي فترة التسعينات على وجه التجديد هو من قص شريط أهداف مصر وأنجولا خلال مشوار الفراعنة بتصفيات 1994.

محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي هو من سجل هدف مصر في لقاء أنجولا بالقاهرة في التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال 2022.

المصرى اليوم

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