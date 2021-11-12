أخبار عاجلة

«صناعة النواب» تناقش المشكلات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا في القليوبية -
سيد معوض: حزين على الإسماعيلي..والفريق تأثر برحيل إيهاب جلال -
محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور) -
إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد صبري: فرجاني ساسي فرز تاني في الدوري القطري ووجوده زي عدمه

Print
محمد صبري: فرجاني ساسي فرز تاني في الدوري القطري ووجوده زي عدمه محمد صبري: فرجاني ساسي فرز تاني في الدوري القطري ووجوده زي عدمه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى محمد صبري نجم السابق، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، ابتعد عن مستواه الفني بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال محمد صبري في تصريحات تليفزيونية :«اتابع الدوري القطري جيدًا، وأرى أن فرجاني ساسي، فرز ثاني بالنسبة للاعبين في الدوري القطري وغير مؤثر مع فريقه، وجوده زي عدمه».

وأضاف : «فرجاني، تألق مع الزمالك، لأن النادي الأبيض ينجم ويشهر أي لاعب»، مضيفًا:«فرجاني ساسي، بعد ما رحل من الزمالك مسمعناش عنه حاجة».

وتابع : «طارق حامد كان له دورًا كبيرًا في تألق فرجاني ساسي، مع الزمالك، لأنه كان يقوم بالادوار الدفاعية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك