محمد صبري: فرجاني ساسي فرز تاني في الدوري القطري ووجوده زي عدمه

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يرى محمد صبري نجم الزمالك السابق، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، ابتعد عن مستواه الفني بعد رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال محمد صبري في تصريحات تليفزيونية :«اتابع الدوري القطري جيدًا، وأرى أن فرجاني ساسي، فرز ثاني بالنسبة للاعبين في الدوري القطري وغير مؤثر مع فريقه، وجوده زي عدمه».

وأضاف : «فرجاني، تألق مع الزمالك، لأن النادي الأبيض ينجم ويشهر أي لاعب»، مضيفًا:«فرجاني ساسي، بعد ما رحل من الزمالك مسمعناش عنه حاجة».

وتابع : «طارق حامد كان له دورًا كبيرًا في تألق فرجاني ساسي، مع الزمالك، لأنه كان يقوم بالادوار الدفاعية»