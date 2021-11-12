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تترقب جماهير الكرة المصرية، مع حلول التاسعة من مساء اليوم الجمعة مواجهة المنتخب القومي بنظيره الأنجولي، بملعب الأخير بالعاصمة لواندا، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

المنتخب المصري يكفيه الفوز بأي نتيجة من أجل قطع بطاقة الترشح رسميًا للمرحلة الفاصلة في التصفيات دون النظر لنتائج الجولة الختامية.

وعلى مدار تاريخ مشاركات منتخب مصر في التصفيات المونديالية، لم تشهد الجولة الخامسة في المجموعات سوى على خسارة وحيدة للفراعنة، مقابل 7 انتصارات مدوية وتعادل وحيد، وهو ما سنرصده في السطور التالية.

تصفيات مونديال 1990 : فوز منتخب مصر على مالاوي بهدف نظيف لهشام عبدالرسول.

تصفيات مونديال 1994 : التفوق على توجو بثلاثية نظيفة سجلها حسام حسن وأحمد الكاس وياسر عزت.

تصفيات مونديال 1998: التعادل في القاهرة سلبيًا أمام المنتخب التونسي وتبخر أحلام الوصول لمونديال فرنسا.

تصفيات مونديال 2002: فوز ثمين على حساب السنغال في القاهرة برأسية أحمد حسام ميدو.

تصفيات مونديال 2006: خسارة وحيدة في الجولة الخامسة على يد ليبيا بهدفين مقابل هدف، سجل هدف مصر الوحيد عمرو زكي.

تصفيات مونديال 2010: خاض منتخب مصر مرحلتين في المجموعات، في المرة الأولى فاز في لقاء الجولة الخامسة على الكونغو الديموقراطية بهدف نظيف لمحمد أبوتريكة، وفي الثانية حقق انتصارًا خارجيًا أيضًا على حساب زامبيا بصاورخ حسني عبدربه.

تصفيات مونديال 2014: حقق منتخب مصر الفوز في لقاء الجولة الخامسة على حساب موزمبيق بهدف لمحمد صلاح.

تصفيات مونديال 2018: الجولة الخامسة تشهد على عودة منتخب مصر مجددًا لكأس العالم بالفوز بنتيجة 2/1 على حساب جمهورية الكونغو في ملعب برج العرب، والثنائية حملت توقيع محمد صلاح.