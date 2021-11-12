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يرى محمد صبري نجم الزمالك الأسبق، أن التوفيق والحظ لعبا دورًا كبيرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صبري في تصريحات تليفزيونية :«التوفيق لعب دورًا كبيرًا مع الأهلي خلال مباراة القمة، الهدف الأول تسديدة ديانج، اصطدمت باللاعب إمام عاشور، وارتدت من العارضة واصطدمت بأبوجبل، ودخلت المرمى».

واضاف :«الهدف الثالث للأهلي، كان فيه توفيق كبير لمحمد شريف، خاصة أن محمد ابو جيل، أغلق الزاوية»، مضيفا :«في الهدف الخامس، الكرة كانت مع الزمالك، والأهلي نجح في الحصول على ضربة جزاء»

وأكمل :«الحظ خدم الأهلي في المباراة، فبعد احراز مصطفى فتحي، الهدف الأول، بعدها بدقيقتين سجل ديانج، الهدف الرابع، لتصعب المباراة على الزمالك».

وتابع:«تغييرات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي في الشوط الثاني، ساعدت الزمالك على العودة للمباراة».